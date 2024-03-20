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Новости 19:07

В Новгороде ожидают удвоения турпотока после открытия ВСМ между двумя столицами

фото ЗакС политика В Новгороде ожидают удвоения турпотока после открытия ВСМ между двумя столицами

Правительство Новгородской области поделилось своими ожиданиями от высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, которую собираются построить к 2028 году. Амбициозный инфраструктурный проект оценила пресс-служба регионального правительства.

"Добираться станет гораздо удобнее. Мы ожидаем, что турпоток в регион может вырасти в два раза и превысит 3,5 млн человек в год", - приводит позицию чиновников ТАСС.

На сегодняшний день турпоток составляет 1,8 млн человек ежегодно. Руководство области рассчитывает, что вырастет и число иностранных гостей.

Напомним, что президент дал старт строительству ВСМ накануне выборов главы государства. Проект, среди прочего, предполагает снос путепровода над станцией Обухово. Время в пути займет 2 часа 15 минут. Маршрут будет иметь 14 остановок.

Фото: ЗАКС.Ру


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