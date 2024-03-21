РКН удалил почти 500 Telegram-каналов с ложными сообщениями о терактах во время выборов

За три дня голосования на выборах президента Роскомнадзор удалил почти полтысячи Telegram-каналов с заведомо недостоверными сообщениями о терактах, передает 21 марта ТАСС. По мнению ведомства, своими действиями авторы каналов стремились запугать россиян.

"Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", — передает информагентство сообщение РКН.

Голосование на выборах президента длилось с 15 по 17 марта. Согласно официальным данным, за действующего главу страны Владимира Путина проголосовали 87,28 % избирателей.

Ранее Роскомнадзор поведал об удалении более 4,8 тысячи экстремистских материалов за время проведения предвыборной кампании.

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