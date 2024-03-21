С клуба "Мутабор" хотят взыскать еще 30 млн рублей за вечеринку Ивлеевой

В Лефортовский районный суд Москвы поступило новое исковое заявление на клуб "Мутабор" за проведение скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года, об этом 21 марта пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Истец требует с клуба компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей с ООО "Арт центр", владельца клуба. Другие детали не уточнялись.

Ранее в январе этот же суд признал ООО "Арт центр" виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст.6.6 КоАП РФ). Тогда работу "Мутабора" приостановили на 90 суток.

Напомним, что 29 декабря 2023 года Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление в отношении блогера Анастасии Ивлеевой по статье об организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру