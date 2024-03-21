СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 30-летней давности

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела о совершенных бандой под руководством Андрея Волова преступлениях, сообщили в Гласном следственном управлении СК по региону. В ведомстве сообщили о задержании гражданина, подозреваемого в причастности к убийству тридцатью годами ранее.

Речь идет о Валерии Колбасове. Само задержание произошло в рамках расследования уголовного дела об убийстве (ст. 103 УК РСФСР).

"Согласно материалам дела, Колбасов с ранее задержанным Игорем Диас-Фернандесом 26 октября 1994 года по поручению Волова совершили в Кировском районе убийство другого члена банды", — говорится в сообщении ГСУ.

Вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения решается, отметили в ведомстве.

В начале марта суд арестовал пятерых обвиняемых в убийствах, совершенных в 1997 и 2000 годах. Фигурантов полагают участниками банды Волова. Сам Волов с двумя другими фигурантами был арестован в конце февраля.

Фото: ЗАКС.Ру