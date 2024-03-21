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Новости 17:16

Финляндия собирается ускорить строительство забора на границе с Россией

фото ЗакС политика Финляндия собирается ускорить строительство забора на границе с Россией

Финские власти выделят 74 млн евро на ускорение возведения забора на границе с Россией, об этом 21 марта пишет ТАСС со ссылкой на МВД Финляндии.

В общей сложности пограничникам выделят больше 86 млн евро. Финские власти отмечают, что усиление пограничного контроля ведет к дополнительным расходам.

Планируется, что ускорение работ приведет к тому, что работы по возведению забора на границе закончат уже к 2026 году. С 2024 по 2026 году собираются построить около 200 км заграждения на восточной границе.

Напомним, что финские власти решили не открывать границу с Россией до 14 апреля 2024 года, а автомобили с российскими номерами должны были покинуть страну до 16 марта.

Фото: unsplash.com


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