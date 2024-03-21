Консерваторию имени Римского-Корсакова собираются подключать к сетям

Петербургскую консерваторию должны скоро подключить к инженерным сетям, об этом 21 марта пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на акт историко-культурной экспертизы проекта.

Уточняется, что консерваторию на Театральной площади подключат к сетям ОАО "Ленэнерго", будет организовано электроснабжение внутренних инженерных систем, а также водоснабжение, отопление и вентиляция.

Кроме этого, в документе отмечается, что в летнее время в здании будет поддерживаться определенная температура воздуха, а также требуемый уровень влажности. В консерватории будет предусмотрено охлаждение и осушение воздуха.

Напомним, что в начале декабря 2023 года в петербургской консерватории произошел пожар. Тогда в подрядной организации, которая занимается реставрацией здания, заявили, что инцидент не повлияет на сроки ввода здания в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга