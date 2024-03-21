Мосгорсуд утвердил штрафы Моргенштерну* и Noize MC**

Московский городской суд утвердил штрафы рэперам Алишеру Моргенштерну* и Noize MC**, рассказали 21 марта в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Оба исполнителя безуспешно пытались обжаловать вынесенные нижестоящими инстанциями штрафы за отсутствие маркировки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Моргенштерн* оспаривал решение Савёловского суда Москвы, оштрафовавшего его на 40 тысяч рублей во второй половине июня 2023 года. За три недели до этого, в первый день лета, Кузьминский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Noize MC**. Исполнитель также обратился с апелляцией на вынесенное решение.

"Постановление Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба заявителя без удовлетворения", — сообщили в судебной пресс-службе о решении касательно апелляции Моргенштерна*. В случае с его коллегой формулировка о решении Мосгорсуда была аналогичной, единственное отличие заключалось в названии первой инстанции.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру