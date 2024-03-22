Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за канализационных стоков в Отрадном

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, изучив сведения об экологических нарушениях в Отрадном (Кировский район Ленобласти), поручил подчиненным в регионе возбудить уголовное дело.

В городе более года жалуются на слив канализационных стоков в реку Святку. Известно, что стоки исходят от предприятия "Арис и Гесер". Пресс-служба СК отмечает, что Святка является притоком Невы.

До последнего времени велась доследственная процессуальная проверка в связи с поступающими жалобами. Исполнение поручения Бастрыкина проконтролируют в центральном аппарате СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте