Мейксин о видеозаписи с вероятным вбросом бюллетеней: Все очень неоднозначно

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 22 марта сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что проверка видеозаписи с участка № 5, где в ночное время камеры запечатлели предполагаемый вброс, еще продолжается.

- Идет проверка. Все очень неоднозначно. Я все расскажу чуть позже, - сказал Мейксин.

Мейксин не стал подтверждать или опровергать подлинность видеозаписи, опубликованной "Наблюдателями Петербурга". Также он не стал отвечать, известно ли ему, кто может быть запечатлен на том видео.

Напомним, ровно двое суток прошло с момента, когда Горизбирком запросил объяснения от УИК № 5 и ТИК № 1 в связи с публикацией видеоролика в СМИ. На нем неизвестные в ночное время на коленях проникают в помещение избирательного участка и засовывают бумаги в урну для голосования. Позже неизвестные пытались перемешать содержимое ящика, выполняя с ним разные манипуляции.

Константин Леньков / Кадр из видео "Наблюдателей Петербурга"