Петербуржцы создали мемориал на месте гибели избитого подростками мужчины в саду Сан-Галли

Жители Петербурга создали стихийный мемориал в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, где погиб мужчина после избиения подростками, об этом 22 марта пишет 78.ru.

Петербуржцы принесли цветы, свечи и разместили стихийный мемориал у входа в сад. Также у решетки забора появился лист, на котором написано "Невинно убиенному".

На данный момент суд отправил двух подростков под арест. Их подозревают по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Напомним, что по версии следствия, подростки в саду Сан-Галли атаковали незнакомого им мужчину, воспользовавшись в качестве повода развязанным ими же словесным конфликтом. К незнакомцу применили насилие. После этого 48-летний мужчина успел позвонить в полицию, однако правоохранители нашли его уже мертвым на скамейке.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга