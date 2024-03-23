В Петербурге отменили развлекательные мероприятия

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил об отмене развлекательных мероприятий на предстоящих выходных. Об этом он заявил вечером 22 марта. Решение было принято в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", где в результате стрельбы погибли не менее 40 человек.

"Провел заседание Оперативного штаба. В знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье, приняли решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории Петербурга. Приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении Беглова.

Ранее похожие меры приняли в Ленинградской области и ряде других регионов. Также после теракта петербургские силовики попросили посетителей покинуть торговые центры и бары в центре города.

Напомним, вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье группа неизвестных открыла огонь по посетителям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру