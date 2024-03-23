МИД Таджикистана назвал "фейком" причастность своих граждан к теракту

Стрельба в подмосковном "Крокус Сити Холле" не имеет отношения к гражданам Таджикистана, заявило Министерство иностранных дел среднеазиатского государства. Утверждается, что граждане Таджикистана не причастны к гибели десятков людей. Информация, из которой следует обратное, МИД бывшей советской республики назвал фейком.

"В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России", - гласит сообщение от официального Telegram-канала МИД Таджикистана.

Накануне вечером перед концертом группы "Пикник" началась стрельба по людям. В ночи погибло не менее 40 человек. Позже ввели ограничения в петербургском аэропорту. В городе также отменили развлекательные мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру