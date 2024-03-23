В Петербурге появились стихийные мемориалы в знак траура о погибших при теракте

В Петербурге 23 марта стали появляться стихийные мемориалы, посвященные трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл". Таковые, в частности, организовали на стрелке Васильевского острова и у здания Российской национальной библиотеки напротив парка Победы.
Фотографии мемориалов опубликовал в своем Telegram-канале спикер Заксобрания Александр Бельский.
"На билбордах, экранах, в метрополитене, а также на медиапанелях в транспорте горит свеча скорби", - написал депутат.
На госучреждениях в городе приспущены российские флаги. Отменены все развлекательные мероприятия, планировавшиеся в этот уик-энд.
По последним данным Следственного комитета, террористический акт в Подмосковье унес жизни 115 человек.