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Новости 13:30

В Петербурге появились стихийные мемориалы в знак траура о погибших при теракте

фото ЗакС политика В Петербурге появились стихийные мемориалы в знак траура о погибших при теракте

В Петербурге 23 марта стали появляться стихийные мемориалы, посвященные трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл". Таковые, в частности, организовали на стрелке Васильевского острова и у здания Российской национальной библиотеки напротив парка Победы.

Фотографии мемориалов опубликовал в своем Telegram-канале спикер Заксобрания Александр Бельский.

"На билбордах, экранах, в метрополитене, а также на медиапанелях в транспорте горит свеча скорби", - написал депутат.

На госучреждениях в городе приспущены российские флаги. Отменены все развлекательные мероприятия, планировавшиеся в этот уик-энд.

По последним данным Следственного комитета, террористический акт в Подмосковье унес жизни 115 человек.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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