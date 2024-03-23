Оркестр из Ленобласти спасался из "Крокус Сити Холла" под звуки выстрелов

Минувшим вечером в подмосковном "Крокус Сити Холле", где случился теракт, должен был выступать симфонический оркестр из Ленинградской области. У него была совместная программа с группой "Пикник".

Музыканты покидали здание концертного зала, слыша звуки автоматных очередей. Сюжет об этом выпустил телеканал "Москва 24".

"Была паника, естественно. Поэтому мы собрали всех музыкантов и с частью зрителей эвакуировались через служебный вход", - рассказал журналистам худрук оркестра "Таврический" Михаил Голиков.

Накануне вечером террористы открыли стрельбу по посетителям "Крокус Сити Холла". В здании концертного зала погибло не менее 115 людей. В российских городах отменяются развлекательные мероприятия и появляются стихийные мемориалы.

Фото: ЗАКС.Ру