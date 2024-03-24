Эрмитаж перестал пускать посетителей с рюкзаками

Посетители с рюкзаками не смогут пройти в Эрмитаж, рассказали вечером 23 марта в пресс-службе музея. При этом оставить вещи в камерах хранения не получится ввиду их закрытия.

"Посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в Эрмитаж. Камеры хранения временно недоступны", - говорится в распространенном сообщении.

Ограничения связаны с особым режимом безопасности, введенным в музее после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Как отметили в Эрмитаже, принятые меры стали "альтернативой полному закрытию" учреждения.

В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле", по официальным данным, погибли 133 человека. Воскресенье объявлено в России днем траура по жертвам теракта.

Фото: ЗАКС.Ру