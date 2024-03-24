В России стартовал общенациональный траур по погибшим при теракте в Подмосковье

Однодневный общенациональный траур начался в России 24 марта в память о погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области. Решение провести его огласил президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам в связи с трагедией.

В день траура приспущены флаги, ряд учреждений культуры отменили развлекательные мероприятия. В Петербурге они были отменены на все выходные в соответствии с решением губернатора Александра Беглова.

Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о прекращении спасательной операции. "Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.

Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По официальным данным, в результате происшествия погибли 133 человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Фото: ЗАКС.Ру