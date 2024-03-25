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Новости 9:32

Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших при теракте

фото ЗакС политика Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших при теракте

При теракте в "Крокус Сити Холле" пострадали 182 человека, следует из опубликованных вечером 24 марта данных минздрава Московской области. В больницах Москвы и Подмосковья находится 101 человек, следует из списка потерпевших.

Еще 61 человека лечат амбулаторно. Из больниц выписаны 20 пациентов.

В воскресенье днем ведомство сообщало о 154 пострадавших.

Согласно данным Следственного комитета, в ходе стрельбы в концертном зале погибли 137 человек. Минувшей ночью суд в Москве отправил четырех обвиняемых в совершении теракта под стражу до 22 мая.

Фото: ЗАКС.Ру


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