"Ъ": В Минстрое предложили установить минимальную цену обслуживания лифтов

На заседании рабочей группы в Минстрое прозвучало предложение установить минимальную стоимость обслуживания лифтового оборудования, передает 25 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Российского лифтового объединения Петра Харламова. Речь идет о введении норм затрат и ценовых показателей по договорам обслуживания и ремонта лифтов вкупе с едиными стандартами на выполнение работ.

По словам Харламова, сейчас в России не установлено минимальное значение стоимости обслуживания лифтов. В результате управляющие компании заключают контракты с фирмами, представляющими минимальные расценки. Подобное чревато проблемами с качеством обслуживания лифтов, полагает эксперт. Он также высказал мнение, что участившиеся случаи аварий лифтов могут быть связаны именно с этим.

Согласно данным Национального лифтового союза, с 2018 по 2022 год в России при инцидентах с лифтами пострадали 129 человек.

Ранее Госдума обратилась в правительство с просьбой обратить внимание на проблему состояния лифтов в России.

Фото: unsplash