На ж/д станции "Удельная" неизвестные пытались поджечь релейный шкаф

Неизвестные попытались поджечь оборудование на железнодорожной станции "Удельная" в Петербурге, об этом 25 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу (ОЖД).

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 марта. Как рассказали в ОЖД, сотрудниками была выявлена попытка поджога релейного шкафа. Также там уточнили, что оборудование повреждено не было, а случившееся на движение поездов никак не повлияло.

При этом в транспортной полиции заявили, что никакой официальной информации к ним на этот счет не поступало.

Напомним, что российское правительство поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность за диверсии с 14-летнего возраста. Автором документа стал депутат Государственной Думы Олег Гарин ("Единая Россия"), по мнению которого, в поджогах релейных шкафов часто участвуют подростки.

Фото: ЗАКС.Ру