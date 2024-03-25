Петербуржцы сдали более 9,5 тонн отходов на утилизацию с 24 марта

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 18 по 24 марта, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 367 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 26 выездов. Из них 22 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, два на химические загрязнения, один на ртутное загрязнение и один на иные виды загрязнений.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили 11 выездов для мониторинга акваторий. Активной пеной обработаны акватории реки Фонтанки в районе Аничкова моста, реки Малой Невы в районе Петровской косы.

От петербуржцев было принято более 9,5 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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