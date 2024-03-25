Бастрыкин поручил проверить, как работала система оповещения в "Крокус Сити Холле"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственной группе проанализировать работу системы оповещения в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 25 марта сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте. Также с докладами выступили руководители Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК РФ.

Как рассказали главе ведомства, сейчас продолжаются следственные действия с обвиняемыми, чтобы установить все детали произошедшего и других соучастников.

Александр Бастрыкин поручил следственной группе продолжить допросы в отношении свидетелей, это касается и сотрудников концертного зала. Кроме этого, он поручил узнать, как работала система оповещения и эвакуационных выходов.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом петербургской группы "Пикник" в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт.

Фото: пресс-служба СК РФ