МДТ даст спектакль в пользу семей погибших и пострадавших в Подмосковье

Малый драматический театр – Театр Европы в Петербурге сыграет спектакль "Где нет зимы", а полученные с продажи билетов средства отправит в фонд Российского Красного креста на помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле", об этом 25 марта сообщили в Telegram-канале театра.

Постановка "Где нет зимы" по мотивам повести Дины Сабитовой пройдет во вторник, 26 марта, в 19:00. Спектакль рассказывает о духовном сиротстве, любви и одиночестве.

Также администрация театра в сообщении выразила слова сочувствия и поддержки пострадавшим в теракте, который произошел в пятницу, 22 марта, перед концертом петербургской рок-группы "Пикник".

Напомним, что группа "Пикник" проведет концерт в БКЗ "Октябрьском" 27 марта. Все полученные средства будут направлены семьям погибших и пострадавшим в теракте в пятницу, 22 марта.

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