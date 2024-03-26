Весной в Петербурге хотят призвать 2,5 тысячи срочников

Порядка 2,5 тысячи петербуржцев хотят призвать на военную службу в рамках весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, сообщили военный комиссар Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства города 26 марта. Первые отправки призывников начнутся во второй половине апреля.

Урмансов отдельно подчеркнул, что срочники в зону проведения специальной военной операции направляться не будут. Также он напомнил об увеличении предельного порога возраста призывников до 30 лет. Это нововведение не затронет тех, кому исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года. Урмансов также предупредил об административной ответственности за неявку в военкомат во время призыва - теперь молодые люди должны туда явиться даже без получения повестки.

Весной прошлого года на срочную службу в Петербурге хотели призвать 2,8 тысячи человек.

Напомним, в конце января Смольный опубликовал проект постановления о подготовке к весеннему призыву в апреле-июле 2024 года. Впервые призыв срочников будет проводиться по новым правилам. Согласно действующему законодательству, призывать на службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

фото: кадр из трансляции заседания правительства Петербурга