Дмитриева будет добиваться ускоренного рассмотрения проекта о помощи пострадавшим при терактах

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Оксана Дмитриева сообщила, что будет просить рассмотреть ее инициативу о социальной помощи пострадавшим при терактах до получения отзыва правительства. Сам законопроект был внесен на рассмотрение парламента накануне днем.

"Пусть представители правительства участвуют параллельно в обсуждениях в Госдуме. Не хочу, чтобы проект федерального закона постигла судьба проекта закона Санкт-Петербурга, который я разрабатывала в Законодательном собрании Санкт-Петербурга после теракта в метро 3 апреля 2017 года", — написала Дмитриева в своем Telegram-канале.

Разработанный Дмитриевой законопроект устанавливает меры социальной помощи пострадавшим при терактах или чрезвычайных ситуациях, а также родственникам погибших в ходе этих инцидентов. Инициатива предусматривает введение различного рода выплат и иных форм поддержки граждан.

В пятницу, 22 марта, вооруженные люди устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. По официальным данным, теракт унес жизни 139 человек.

Фото: кадр из трансляции съезда Партии роста