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Новости 14:56

"Фонтанка": По делу о поджоге релейного шкафа в Петербурге задержали шестиклассника

фото ЗакС политика "Фонтанка": По делу о поджоге релейного шкафа в Петербурге задержали шестиклассника

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей по подозрению в поджоге релейного шкафа вблизи железнодорожной станции "Удельная", сообщила 26 марта "Фонтанка". По информации издания, один из них еще не достиг совершеннолетия.

Младшему из задержанных исполнилось 14 лет, старшему — 20 лет. Дома у обоих прошли обыски в рамках ранее возбужденного дела о теракте (ст. 205 УК РФ).

О поджоге релейного шкафа стало известно днем ранее. В результате инцидента оборудование не пострадало, на движении поездов происшествие не сказалось.

В январе Горсуд приговорил к восьми годам колонии лишения свободы фигуранта дела о поджоге релейного шкафа между станциями Горелово и Красное Село в марте 2023 года. Уголовное разбирательство велось по статье о диверсии, для Петербурга оно стало первым в истории.

Фото: ЗАКС.Ру


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