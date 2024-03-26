ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:55

Суд арестовал шестиклассника, подозреваемого в попытке совершить теракт на "Удельной"

фото ЗакС политика Суд арестовал шестиклассника, подозреваемого в попытке совершить теракт на "Удельной"

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Михаила Бугаева и несовершеннолетнего молодого человека 2009 года рождения, об этом 26 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, подозреваемые попытались поджечь оборудование на железнодорожной станции "Удельная" в Петербурге.

Оба фигуранта подозреваются в совершении преступления по статье о попытке террористического акта (ч.3 ст.30 – ч.1 ст.205 УК РФ).

В понедельник, 25 марта, подозреваемых задержали правоохранительные органы. Суд решил арестовать фигурантов до 24 мая 2024 года.

Фото, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама