Кравцов пообещал сохранить обществознание в школах

Предмет "Обществознание" останется в школьной программе, пообещал министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта. Заявление прозвучало на заседании профильного комитета Государственной думы.

"Уроки обществознания никуда не уходят, у нас предмет "Обществознание" остается", — приводит "Интерфакс" ответ министра на вопрос о судьбе школьного курса.

Чиновник уточнил, что изучение обществознания в школах начинается с девятого класса, и это будет "практико-ориентированный курс, в том числе и правового воспитания".

Что касается преподавания истории, то Кравцов выступил за расширение школьного курса и за то, чтобы сделать ЕГЭ п нему массовым. Свое мнение он аргументировал важностью понимания отечественной истории и культуры.

Месяцем ранее правительство выступило за сокращение объема преподавания обществознания в школах ради углубления курса истории. Вскоре после этого стало известно о намерении членов профсоюза "Учитель" направить Кравцову петицию с требованием отказаться от подобных планов. По состоянию на 12 марта подписи под обращением поставили немногим менее 2,9 тысячи граждан, говорится на сайте профсоюза.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ