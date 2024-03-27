Беглов сообщил о начале ремонта фасадов на Невском проспекте

В Петербурге стартует программа ремонта фасадов и крыш на Невском проспекте, рассказал 27 марта губернатор Александр Беглов. Согласно планам, в ближайшие четыре года должны быть отреставрированы 85 зданий.

"Облик Невского проспекта требует особенно бережного подхода и знания исторических материалов, поэтому Жилищный комитет будет действовать в тесном контакте с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Беглова.

За год в Смольном рассчитывают отремонтировать свыше 40 фасадов и 30 кровель. В числе первых окажутся здания №№ 3 (дом И. Шпаковского), 18 (дом с "Литературным кафе"), 29-31 (Серебряные ряды) и другие.

Ранее стало известно о планах Смольного частично отремонтировать в 2024 году проезжую часть Невского проспекта.

Фото: ЗАКС.Ру