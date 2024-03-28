ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 марта, 20:20

РКН не планирует ограничивать работу Telegram

фото ЗакС политика РКН не планирует ограничивать работу Telegram

В России отсутствует необходимость в ограничении работы Telegram на данный момент, об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", – заявили в ведомстве.

Ранее о том, что в России сейчас отсутствуют планы блокировки мессенджера, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он отметил, что российские власти хотели бы видеть больше внимания к тому, что сервисом пользуются террористы, со стороны основателя Telegram Павла Дурова.

Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам, в которых содержался террористический контент.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама