РКН не планирует ограничивать работу Telegram

В России отсутствует необходимость в ограничении работы Telegram на данный момент, об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", – заявили в ведомстве.

Ранее о том, что в России сейчас отсутствуют планы блокировки мессенджера, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он отметил, что российские власти хотели бы видеть больше внимания к тому, что сервисом пользуются террористы, со стороны основателя Telegram Павла Дурова.

Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам, в которых содержался террористический контент.

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