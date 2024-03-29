Володин поинтересовался у подписчиков, нужно ли в их доме менять лифт

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поинтересовался у своих подписчиков, нужно ли у них дома менять лифты, опрос 29 марта депутат выложил в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, Госдума обратилась в правительство страны о необходимости принять меры по замене в домах лифтов, износ которых составляет более 50%.

Проблемой лифтов в жилых домах в Госдуме заинтересовались еще на прошлой неделе, 20 марта. На пленарном заседании депутаты приняли обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой уделить внимание проблеме модернизации и замене подъемников в жилых зданиях.

Напомним, что в Минстрое предложили установить минимальную цену обслуживания лифтов.

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