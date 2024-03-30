МЧС предупредило петербуржцев о тумане 31 марта

В воскресенье, 31 марта, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о тумане с видимостью 500 метров и менее ночью и утром 31 марта.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

Напомним, что в субботу, 30 марта, в Петербурге обещают небольшое похолодание и кратковременные дожди.

Фото: ЗАКС.Ру