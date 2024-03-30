На станции "Гостиный двор" закончился капитальный ремонт эскалатора

На станции Невско-Василеостровской (зеленой) линии петербургского метрополитена "Гостиный двор" завершили капитальный ремонт одного из эскалаторов, об этом 29 марта сообщили в пресс-службе подземки города.

Ремонт начался еще 13 февраля 2024 года. Специалисты, проводившие капитальный ремонт, заменили 94 ступени и 75 погонных метров тяговых цепей.

Напомним, что станцию Московско-Петроградской (синей) линии метрополитена Петербурга "Удельная" собираются закрыть на капитальный ремонт 1 июня 2024 года. Планируется открыть станцию только в мае 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру