ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:22

На станции "Гостиный двор" закончился капитальный ремонт эскалатора

фото ЗакС политика На станции "Гостиный двор" закончился капитальный ремонт эскалатора

На станции Невско-Василеостровской (зеленой) линии петербургского метрополитена "Гостиный двор" завершили капитальный ремонт одного из эскалаторов, об этом 29 марта сообщили в пресс-службе подземки города.

Ремонт начался еще 13 февраля 2024 года. Специалисты, проводившие капитальный ремонт, заменили 94 ступени и 75 погонных метров тяговых цепей.

Напомним, что станцию Московско-Петроградской (синей) линии метрополитена Петербурга "Удельная" собираются закрыть на капитальный ремонт 1 июня 2024 года. Планируется открыть станцию только в мае 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама