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Новости 16:49

В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

фото ЗакС политика В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

Рядом с концертным залом "Крокус Сити Холл" в Подмосковье провели панихиду на девятый день после теракта, об этом 30 марта пишет портал MSK1.ru.

Поминальную службу  у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он передал слово от патриарха Кирилла, который выразил свои соболезнования и скорбь.

Также после панихиды к мемориалу пришли послы и представители иностранных дипмиссий в России. Например, представители из стран Европейского союза, Африки, США и Латинской Америки. Они возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

На прошлой неделе, 22 марта, в подмосковном клубе "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" произошли стрельба и пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Фото: скриншот видео пресс-службы МИД РФ


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