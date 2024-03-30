Песков рассказал, как Путин переживает трагедии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин переживает трагедии, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", об этом 30 марта Песков сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Путин пропускает через себя трагедии, но что именно он чувствует, вряд ли кто-то поймет.

"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет", – сказал Песков.

Напомним, что в субботу, 30 марта, рядом с концертным залом "Крокус Сити Холл" в Подмосковье провели панихиду на девятый день после теракта.

Фото: kremlin.ru