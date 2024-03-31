Путин подписал указ о весеннем призыве срочников

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу с 1 апреля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Призывная кампания продлится до 15 июля.

Согласно тексту, за следующие 3,5 месяца планируется призвать 150 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет. В свою очередь, отслужившие солдаты и матросы, сержанты и старшины должны быть уволены в запас.

"Осуществить <...> призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", — говорится в тексте указа.

В Петербурге планируют призвать в армию около 2,5 тысяч человек, делился ранее планами военный комиссар города Марат Урмансов. Нынешний призыв будет проводиться по новым правилам, что относится к увеличению возраста отправляемых в войска с прежних 18-27 до 18-30 лет. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.

Фото: Минобороны России