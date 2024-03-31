Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор

Бывшая замглавы Министерства просвещения Марина Ракова обжаловала приговор по делу о мошенничестве организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает 31 марта ТАСС. Экс-чиновнице назначили реальный срок заключения, признав ее виновной во вмененном ей преступлении.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Раковой на обвинительный приговор по ее делу", — рассказали информагентству в Никулинском суде Москвы, где рассматривалось дело Раковой. Рассмотрением апелляции займется Мосгорсуд.

Приговор участникам так называемого "дела Раковой" огласили 19 марта. Суд назначил бывшей замминистра пять лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей, а также в полном объеме удовлетворил поданный к ней гражданский иск на два миллиона рублей.

Раковой вменялось участие в хищении выделенных "Шанинке" средств по двум контрактам, а также в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 13 сотрудников. Обвинение настаивало, что общий ущерб от подобных действий составил 50 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру