Синоптик Колесов предрек Петербургу похолодание после теплой погоды

В Петербург пришло потепление, однако вслед за ним следует ждать холода и снег, спрогнозировал 31 марта главный синоптик города Александр Колесов.

"В ближайшие дни, после очень жаркой погоды мы еще с вами и похолодание увидим, уже неделю об этом постоянно говорю. Сегодня все данные подтверждают волну холода, так что еще и снег будет, и днем температура чуть выше ноля градусов", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

В воскресенье днем в Петербурге ожидается сухая погода с температурой в районе 13-15 градусов тепла. В понедельник в центре города можно ожидать прогрева до 17 градусов выше нуля, следует из слов Колесова.

Ранее стало известно, что ночь на 29 марта стала самой теплой для этой даты за всю историю наблюдений в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру