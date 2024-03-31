Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жалоб на строительство КПО "Дубровка"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу противника строительства комплекса по переработке отходов (КПО) "Дубровка" на месте одноименного карьера в Ленобласти. По сообщению информационного центра СК, глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с полученной информацией.

Жалоба в связи со строительством КПО поступила ранее в аккаунт приемной Бастрыкина во "ВКонтакте". "Сообщается, что при строительстве полигонов не были учтены гидрологическая обстановка территории и наличие водных объектов в границах земельного участка", — передает суть полученного обращения пресс-служба ведомства.

Следственное управление СК по Ленобласти ранее организовало проверку в связи с ситуацией. Бастрыкин поручил начальнику СУ СК Сергею Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Выполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

В середине февраля Куйбышевский суд Петербурга отклонил иск противников строительства КПО в Невской Дубровке.

Фото: пресс-служба СК