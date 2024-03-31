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Новости 14:33

С понедельника на ряде автобусных маршрутов появятся новые остановки

фото ЗакС политика С понедельника на ряде автобусных маршрутов появятся новые остановки

Организатор перевозок предупредил о вводе с понедельника, 1 апреля, остановок на ряде автобусных маршрутов в Петербурге. Одновременно на одном маршруте остановка будет отменена.

Так, на маршрутах №№ 567 и 436 в обратном направлении движения автобусов будет введен остановочный пункт "ДНП "Бриллиант", на маршруте № 21 в обратном направлении движения появится остановка "Шпалерная улица". На маршрутах №№ 3, 11, 62 в обоих направлениях введут остановку "Улица Галстяна".

Остановка по требованию "Ивангородский проспект" начнет действовать на маршрутах №№ 145,147, 165, 446, 547.

Кроме того, на маршруте № 331 в обоих направлениях отменят остановку "14 км".

Ранее в Смольном рассказали, что до конца ноября 2024 года в Петербург должны поступить 102 автобуса особо большого класса.

Фото: ЗАКС.Ру


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