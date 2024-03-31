Ректор СПбГПМУ заявил об отсутствии планов вводить платную отработку для студентов

Сообщения о введении в Педиатрическом университете (СПбГПМУ) платной отработки не соответствуют действительности, сообщил Telegram-канал вуза по итогам встречи ректора Дмитрия Иванова с главой профкома студентов Глебом Кондратьевым.

"Глеб Кондратьев и Дмитрий Иванов еще раз подчеркнули, что студенты не должны вестись на провокации, никаких документов о платной отработке и пересдаче нет", — говорится в опубликованном 31 марта посте.

Участники встречи также подчеркнули, что администрация вуза и профком готовы давать "точные и своевременные" ответы на поступающие вопросы. По их заявлению, университет работает в штатном режиме.

Ранее появилась информация о том, что с 1 апреля студентов вуза якобы хотят обязать платить за отработку пропущенных занятий. В связи с этим депутат Заксобрания Борис Вишневский* обратился в городскому прокурору с просьбой разобраться в ситуации.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Фото: СПбГПМУ Педиатрический университет / Telegram