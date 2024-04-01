Минобороны пообещало не направлять призывников в новые регионы

Стартовавшая 1 апреля кампания по призыву на срочную службу никак не связана со специальной военной операцией, заявили в понедельник в Министерстве обороны. Призыв будет проводиться в плановом порядке и в установленные законодательством сроки, уверили в ведомстве.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах <...> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — приводит министерство слова замглавы Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, сказанные на прошедшем ранее брифинге.

Большинство призывников будут направлены в учебные части и воинские соединения для освоения военной техники и получения военно-учетной специальности. После этого их направят для службы в войска. Прочие призывники получат направления на воинские должности в соответствии с уровнем образования, навыками и прочими факторами.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. До 15 июля в России планируют призвать в войска 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Из Петербурга в армию должны уйти 2,5 тысячи человек.

Фото: ЗАКС.Ру