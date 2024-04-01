Мундеп Серая попросила Беглова сократить время на просушку трех парков в Петербурге

Депутат МО "Смольнинское" Диана Серая обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой радикально сократить время на просушку парка Сосновка, а также Удельного и Шуваловского парков в Петербурге. По ее признанию, она решила "впрыгнуть в последний вагон депутатских обращений" перед официальным роспуском муниципального совета.

Текст обращения Серая опубликовала 1 апреля в своем Telegram-канале. В письме она сообщила о многочисленных жалобах от петербуржцев, поступающих к ней в связи с весенним закрытием парков на просушку. В указанных зеленых зонах проводят тренировки спортивные школы, а длительное ограничение доступа сказывается на тренировочном процессе. Также в парках пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой, а семьи гуляют с колясками. Продолжительное закрытие парков наносит вред их здоровью и увеличивает нагрузку на поликлиники, полагает мундеп.

"Самое смешное в этой ситуации то, чем мы жертвуем ради этого: покраской скамеек, уборкой и дорожкой. И нужен ли для этого целый месяц? Или можно провести эти работы за 10 дней", — говорится в обращении.

Серая попросила уменьшить срок закрытия трех парков до 10 дней, то есть приблизительно вчетверо относительно установленного сейчас срока.

Об очередном весеннем закрытии садов и парков в Петербурге стало известно на прошлой неделе, ограничение доступа продлится до мая. До этого губернатор Александр Беглов подписал законы о роспуске МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская".

Фото: ЗАКС.Ру