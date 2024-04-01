Цивилев предложил ввести ограничения для уборочной техники ради сохранения газонов и дорожек

В Петербурге следует ввести временный запрет на использование коммунальной техники для уборки внутриквартальных территорий наподобие запрета на движение большегрузов по дорогам в период просушки, считает депутат Заксобрания Алексей Цивилев. Парламентарий обратился с соответствующим обращением к вице-губернатору Евгению Разумишкину.

В своем письме Цивилев проинформировал вице-губернатора о случаях разрушения тяжелой техникой газонов и дорожек при работах непосредственно после таяния снега. Он высказал мнение, что при работах в период максимальной влажности грунтов покрытие получает более значительный по сравнению с иными периодами ущерб. Урон также наносится и городскому хозяйству, обратил внимание Цивилев.

"Защитить внутриквартальные зеленые зоны и благоустроенные пешеходные дорожки мог бы запрет на использование коммунальной техники для их уборки в такой период, аналогичный устанавливаемому запрету на движение большегрузов на дорогах, закрываемых на просушку", — говорится в обращении, копию которого депутат разместил в своем Telegram-канале.

Цивилев попросил Разумишкина поддержать введение предлагаемых им ограничений.

Между тем, с 1 апреля в Ленинградской области стартовала просушка дорог, продлится она до конца месяца. В этот период грузовикам с нагрузкой более пяти тонн запрещается движение по асфальтовым дорогам.

Фото: ЗАКС.Ру