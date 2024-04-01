Беглов внес на рассмотрение ЗакСа проект о налоговых льготах на недвижимость для ВСМ

На рассмотрение Заксобрания поступил проект об освобождении организаций от налога на имущество в отношении недвижимости для Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, сообщил 1 апреля вице-губернатор Алексей Корабельников. Инициативу на рассмотрение депутатов внес глава города Александр Беглов.

"Выпадающие доходы городского бюджета — вклад Петербурга в реализацию концессионного соглашения по строительству ВСМ", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

Проект постановления касательно налоговых льгот для возводимой ради ВСМ недвижимости был опубликован в середине марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Перед этим президент Владимир Путин дал старт строительству магистрали. Движение по ВСМ планируют запустить не позднее 2028 года, время в пути по ней должно составить 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру