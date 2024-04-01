Обвинение запросило 8,5 лет колонии для Верзилова*

Сторона обвинения запросила 8,5 лет лишения свободы для акциониста и медиаменеджера Петра Верзилова* по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 1 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

"Во время прений сторон прокурор попросил приговорить Верзилова* к 8,5 года лишения свободы заочно", — рассказал адвокат.

Уголовное дело в отношении Верзилова* было возбуждено из-за двух постов в соцсети на тему СВО, содержание которых сочли противоречащим официальной позиции Минобороны. В ноябре прошлого года Басманный суд заочно приговорил находящегося за рубежом активиста к 8,5 годам колонии. В марте Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

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