Дети из Белгорода приступили к занятиям в петербургских школах, рассказал Беглов

Эвакуированные из Белгородской области в Северную столицу дети начали посещать школы в пешей доступности от мест их размещения, передает "Петербургский дневник" слова губернатора Александра Беглова. На прошлой неделе градоначальник навестил одну из прибывших групп в Калининском районе.

Всего в Петербург прибыли 735 детей с 60 сопровождающими, для их размещения предоставили базы образовательных и иных госучреждений. Дети уже приступили к занятиям в школах, заявил Беглов и добавил, что город снабжает их всем необходимым для занятий, от учебников до канцелярских принадлежностей.

"Хотел бы сегодня обратиться к родителям ребят, чьи школы и классы получили пополнение из Белгорода. Город уверен в вашем гостеприимстве и радушии. Важно, чтобы ваши дочери и сыновья помогли новичкам с учебой", — обратился к петербуржцам градоначальник. Также он попросил поддержать педагогов, занимающихся с новыми учениками.

О прибытии эвакуированных из Белгородской области детей стало известно 29 марта. О встрече с ними Беглова Смольный поведал на следующий день.

Фото: ЗАКС.Ру