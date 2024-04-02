ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за цен на яйца

В России стартовали проверки главных торговых сетей, связанные с ценообразованием на куриные яйца, и согласованные с Генпрокуратурой, о чем 2 апреля сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Чиновники рассматривают версию сговора крупнейших игроков на рынке. Именно это обстоятельство, по их мысли, могло привести к прошлогоднему взлету цен на товар народного потребления, что потребовало введения специальных правительственных мер. Проверяют ценовую политику "О'Кея", "Ленты", "Пятерочки", "Магнита", "Перекрестка", "Дикси", "Ашана" и других сетей. В случае, если антимонопольщики выявят факты антиконкурентных соглашений между ретейлерами, они обещают принять меры реагирования.

Ранее служба проверила производителей яиц и завела не менее десяти антимонопольных дел. Напомним, что в конце прошлого года яйца стали одним из самых подорожавших продуктов питания. Объяснения этому давались различные. С начала нынешнего года яйца, напротив, дешевеют.

Фото: ЗАКС.Ру