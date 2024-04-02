ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:50

Более 400 человек оказались причастными к диверсиям в России с начала СВО

фото ЗакС политика Более 400 человек оказались причастными к диверсиям в России с начала СВО

Правоохранительные органы установили более 400 человек, причастных к диверсиям на территории России, об этом 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

С начала СВО 438 человек оказались причастными к случаям диверсий в России. По словам министра, речь идет о поджогах разных административных зданий. В их числе военкоматы и объекты железнодорожного транспорта.

В конце марта в Петербурге суд арестовал шестиклассника, который попытался поджечь оборудование на железнодорожной станции Удельная.

Напомним, что глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, откуда идет основная угроза от киберпреступности. Он уточнил, что в первую очередь - с Украины.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама