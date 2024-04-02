Более 400 человек оказались причастными к диверсиям в России с начала СВО

Правоохранительные органы установили более 400 человек, причастных к диверсиям на территории России, об этом 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

С начала СВО 438 человек оказались причастными к случаям диверсий в России. По словам министра, речь идет о поджогах разных административных зданий. В их числе военкоматы и объекты железнодорожного транспорта.

В конце марта в Петербурге суд арестовал шестиклассника, который попытался поджечь оборудование на железнодорожной станции Удельная.

Напомним, что глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, откуда идет основная угроза от киберпреступности. Он уточнил, что в первую очередь - с Украины.

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