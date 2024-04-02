В Петербурге провели минуту молчания в годовщину гибели военкора Татарского

Близкие и единомышленники военкора Владлена Татарского собрались 2 апреля на Университетской набережной по случаю первой годовщины теракта, в котором он погиб. В память о нем провели минуту молчания, передает портал MR7. На встрече присутствовали в том числе пострадавшие при взрыве год назад.

Военкор Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб во время собственного выступления в кафе Street Food Bar № 1. Получили ранения десятки человек.

Виновной в гибели Татарского суд признал петербурженку Дарью Трепову*, которая вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Треповой* вынесли самый суровый приговор, который женщины получали в современной России: петербурженке по делу о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК) присудили 27 лет колонии.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр экстремистов и террористов

Архивное фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру