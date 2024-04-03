Столичный суд оштрафовал Noize MC* за нарушение законодательства об иноагентах

Таганский районный суд Москвы оштрафовал исполнителя Noize MC* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили 3 апреля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Протокол на рэпера был зарегистрирован месяцем ранее.

Величина штрафа за отказ от маркировки иноагента в публикациях колеблется для граждан в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Суд назначил исполнителю максимально возможное наказание.

"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей", — сообщили в суде.

В марте Мосгорсуд утвердил назначенный Noize MC* штраф за аналогичное правонарушение, вынесенный в июне 2023 года. Тогда сумма взыскания составила 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

фото ЗАКС.Ру